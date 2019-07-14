شكرا لقرائتكم خبر عن الانقلابيون يفخخون الحديدة بالألغام ويبتزون مدارس صنعاء الخاصة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

تواصل الألغام الحوثية حصد أرواح اليمنيين في محافظة الحديدة إذ أكد مصدر عسكري يمني لـ«الخليج 365» أمس (السبت) مقتل 22 شخصا وإصابة العشرات بجروح متنوعة خلال الأسبوع الماضي في أحياء المنظر التابعة لمديرية الحوك جنوب مدينة الحديدة.

وأوضح المصدر أن المليشيا حولت قرية المسنئ بمديرية الحوك إلى منطقة مفخخة بالكامل وتتصيد الأطفال والنساء الذين يحاولون الاقتراب من منازلهم لتفقدها، مؤكداً إصابة طفلين أمس بشظايا قذيفة هاون أطلقتها عليهم أثناء محاولتهم الاقتراب من منازلهم فيما أصيب ثلاثة بلغم أرضي زرعته على الطريق.

وناشد سكان محليون الفريق الأممي المعنى بمراقبة وقف إطلاق النار بالحديدة بزيارة الأحياء الجنوبية لمدينة الحديدة خصوصاً مديرية الحوك التي يتعرض فيها المدنيون لانتهاكات جسيمة تصل إلى جرائم حرب.

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من جهة أخرى، أغلقت المليشيا الحوثية أمس عددا من المدارس الخاصة بعد أن لجأت مئات العائلات الميسورة إليها بحثاً لتعليم أبنائها وترك المدارس الحكومية التي تحولت إلى بؤرة لشحن الأطفال بالطائفية والأفكار المدمرة.

وأفادت مصادر في وزارة التربية والتعليم في صنعاء لـ«الخليج 365» أن وزير التعليم في حكومة الانقلاب شقيق زعيم المليشيا يحيى الحوثي وجه بإغلاق أكثر من 20 مدرسة خاصة في صنعاء وحدها، مطالباً إياهم بدفع مبالغ مالية باهظة كإتاوة نظير السماح لهم بتدريس الأطفال.

وأوضحت المصادر أن زعيم المليشيا التقى بعض مديري المدارس الذين يرفضون الابتزاز الحوثي بينهم مديرة مدرسة عراقية الجنسية وسحب منهم التراخيص ووجه لهم تهما كيدية كاذبة من بينها العمالة والعمل ضد البلاد.