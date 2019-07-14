شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانيون يتهمون قطر وتركيا بتسليح المليشيات الإرهابية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد حفني (القاهرة)

اتهم عدد من أعضاء البرلمان الليبي الذي يزور نظيره المصري حالياً، قطر وتركيا بدعم التنظيمات الإرهابية في بلادهم، سعياً من جانبهم للسيطرة على مقدرات الدولة الليبية وثرواتها، واستمرار الفوضى وعدم الاستقرار داخل البلاد.

حيث أكد عبدالمطلب ثابت عضو مجلس النواب الليبي، أن الدوحة وإسطنبول تدعمان عناصر إسلامية ومليشيات إرهابية بالسلاح والمال لعدم استقرار البلاد والاستيلاء على مقدرات الشعب الليبى، قائلاً: «نحن في حالة حرب، والتدخل القطري والتركي في ليبيا مستمر منذ ما وصف بالربيع العربي»، مطالباً جهات دولية ومنظمات حقوقية بفتح تحقيق دولي حيال التدخل والدعم المالي والعسكري من قبل قطر وتركيا، للجماعات والتنظيمات الإرهابية المتطرفة في ليبيا.

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وأشاد ثابت بالدور المصري في مكافحة ما وصفه بـ«المد التركي» في المنطقة، الذي هزم ممثلا فى جماعة الإخوان الإرهابية بمصر والآن في معركته الأخيرة بطرابلس، وعلى وشك انهيار حلم «الخلافة العثمانية»، مؤكدا أن رجب طيب أردوغان هو الداعم والمحرك لكل الجماعات الإرهابية بالأسلحة والمعدات اللوجستية.

من جانبه، قال اللواء سعد الجمال عضو مجلس النواب المصري ونائب رئيس البرلمان العربى، إن زيارة وفد من أعضاء مجلس النواب الليبي للبرلمان المصري، تأتى على هامش الاجتماع الذي ترعاه اللجنة الوطنية المعنية بليبيا في إطار الجهود المصرية، لتوحيد رؤى النواب الليبيين تجاه حل سياسي يقوده البرلمان الليبي، موضحاً أن الوفد يمثل كافة التيارات السياسية داخل ليبيا ويمثلون جغرافياً الشرق والجنوب والغرب الليبي، مشدداً في تصريحات إلى "الخليج 365"، أن محاور الحديث جاءت في إطار استقرار دولة ليبيا ودعم المؤسسة العسكرية بقيادة اللواء خليفة حفتر،علاوة على تعزيز دور مجلس النواب الليبي، مشيراً إلى أن تدخل تركيا وقطر بالإضافة إلى إيران في الشأن الليبى يعتبر وصمة عار على ضمير مجلس الأمن والأمم المتحدة.

وأضاف الجمال إن الشعب المصري مهموم بالقضية الليبية ويعول على جهود النواب الليبي ممثل الشعب الشرعي في لم الشمل، وتوحيد رؤى النواب الليبيين تجاه حل سياسي.