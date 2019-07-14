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الولايات المتحدة تعرب عن قلقها إزاء حكم الحوثيين إعدام 30 يمنياً

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (واشنطن)

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها البالغ إزاء حكم مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بإعدام 30 رجلاً.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية مورغان اورتيغاس في بيان صحفي (السبت) «أن من بين المحكوم عليهم بالإعدام أكاديميون وشخصيات سياسية تم احتجازهم بتهم لا أساس لها من الصحة، وأن بعض المحكوم عليهم قد تعرضوا للإيذاء البدني أثناء احتجازهم».

وأضاف البيان، أن الولايات المتحدة تحث مليشيا الحوثي على التراجع عن هذه الأحكام، ومعاملة المحتجزين معاملة إنسانية، ووقف الاعتقالات التعسفية.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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