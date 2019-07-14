شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للإعلام: غرامات للمتعدين على حق ”الخليج 365” الحصرى بنتيجة الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جمال شوقى رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن اللجنة ستناقش غدا شكوى ”الخليج 365” ضد بعض المواقع الالكترونية التى قامت بنشر أخبار تنوه عن قيامها بنشر نتيجة الثانوية العامة حصريا.

وأضاف جمال شوقى، فى تصريحات له، أن ما قامت به بعض المواقع الإلكترونية بنشر أخبار تنوه عن قيامها بنشر نتيجة الثانوية العامة حصريا هى محاولة لتضليل القراء، مؤكدا أن المجلس سيتخذ إجراءات وغرامات مالية فادحة فى مثل هذه الحالة حال تم انتهاك الحق الحصرى والتعدى على حقوق الملكية الفكرية.

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وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد حذر المواقع الإلكترونية فى بيان له من الترويج أو نشر نتائج الثانوية العامة للعام الحالى 2019 وذلك حماية لحقوق الملكية الفكرية للحقوق الحصرية لصحيفة الخليج 365 التى تمتلك وحدها حق البث حصريا.

وقال المجلس الذى تلقى شكوى رسمية من الخليج 365 بهذا الخصوص أنه سيتخذ عقوبات فورية وقاسية ضد المخالفين ومنتهكى حقوق الملكية الفكرية الحصرية وفقا للقانون والمعايير والأكواد الإعلامية للمجلس.

وقالت الشكوى إن ”الخليج 365” هى الصحيفة الوحيدة فى مصر التى حصلت على حق النشر الحصرى لنتيجة الثانوية العامة 2019، رسميًا من قبل وزارة التربية والتعليم، بعكس المواقع التى نشرت أنها تمتلك حق إعلان النتيجة على غير الحقيقة.