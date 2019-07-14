ننشر التقرير التكميلى البرلمانى حول قانون المحال العامة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر"الخليج 365"، نص التقرير التكميلى للجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكاتب لجان الإسكان والدفاع والشئون الدستورية عن مشروعى قانونين الأول مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المحال العامة، والثانى مقدم من النائب محمد عطية الفيومى و60 نائبا فى نفس الموضوع.
وكان مجلس النواب وافق فى جلسته على القانون فى مجموعه وأحاله لمجلس الدولة لمراجعته، ويتضمن تقرير اللجنة مراجعة رد مجلس الدولة وما انتهت إليه اللجنة بشأن هذا الرد.
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