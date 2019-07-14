شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين: التعاون مع "الأوقاف" فى دعم صحفيى الملف يجعل المحرر أكثر تخصصا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إن التعاون مع وزارة الأوقاف في دعم صحفيى الملف الدينى، من خلال تدريبهم على قضايا تجديد الملف الدينى، من أهم الأمور نظرًا لأنها تجعل المحرر أكثر تخصصًا وإلمامًا بما يكتب.

وأضاف رشوان خلال افتتاح الدورة الأولى في "قضايا تجديد الخطاب الديني والقواعد المهنية في تحرير الخبر الديني"، والتي تأتي بالتعاون بين الوزارة والنقابة، أن الصحفيين هم مهنة، ونحن نعرف محررًا دينيًا، ولكن تدريبه بهذا الشكل ليصبح قادر على التعامل مع من يقرأ له، فهذا أفضل؛ نظرًا أنه سيجعل هناك حالة من التفاعل؛ فالمهنية هي الأساس لكل عمل جيد".

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وأكد "رشوان" أن الدورة المقامة تساهم في أن تجعل الصحفي أو الإعلامي أكثر جدية ومعرفة فيما يكتب، وليست في علوم الدين وإنما في علوم الصحافة والإعلام، مشيرا إلى أنه سيتم تبادل الدورات والأدوار مع الأوقاف للوصول إلى منظومة متكاملة.