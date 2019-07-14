لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على أماكن اختبارات القدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد قاسم:

قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف العام على التنسيق، إن اختبارات القدرات للكليات الحكومية التي تشترط اختبارات قدرات مستمرة حتى السبت المقبل 20 يوليو الجاري.

وأوضح عطا في تصريحات صحفية، السبت، أن الموقع الإلكتروني للتنسيق مستمر فى استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، مشيرًا إلى أن الموقع متاح للطلاب خلال الـ24 ساعة، بالإضافة إلى فروع مكتب التنسيق بالجامعات.

وينشر "الخليج 365" أماكن أداء الاختبارات، طبقًا للأماكن التي حددتها وزارة التعليم العالي.

أولا: اختبارات كليات التربية الرياضية:

ثانيًا: اختبارات كليات التربية النوعية:

أ- شعبتي (موسيقية – فنية):

ب- شعبة المسرح التربوي:

ثالثًا- اختبارات كليات الفنون الجميلة:

(شعبة الفنون):

رابعًا: اختبارات الفنون التطبيقية، وتؤدي الاختبارات كالآتي:

(ب) اختبارات كليات الفنون الجميلة (شعبة العمارة)

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رابعًا: اختبارات الفنون التطبيقية

خامسًا: اختبارات كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان:

وتؤدى الاختبارات في مقر الكلية بالزمالك بالقاهرة لطلاب جميع المحافظات.

سادسًا: اختبارات كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان:

سابعًا: اختبارات كلية التربية الفنية جامعة المنيا

ثامنًا: اختبارات شعبتي التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية جامعة السويس) لقبول بهما إقليمي:

تاسعًا: اختبارات شعبة التربية الموسيقية بكلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس (القبول بها إقليمي):

عاشرًا: اختبارات الإعلام، وتؤدي الاختبارات كالآتي: