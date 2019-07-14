رويترز: السعودية ترفع أسعار البنزين ضمن خطة لإصلاح أسعار الطاقة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)
قالت وكالة أنباء "رويترز"، إن شركة "أرامكو" السعودية، أعلنت رفع أسعار البنزين في السوق المحلية، اليوم الأحد، بالتوقيت المحلي ليصبح سعر بنزين 91 أوكتين 1.53 ريال ارتفاعًا من 1.44 ريال، وبنزين 95 أوكتين 2.18 ريال ارتفاعًا من 2.10 ريال.
وقالت عملاق النفط السعودي، في بيان صحفي، إن تعديل أسعار البنزين يأتي في إطار خطط الحكومة لإصلاح أسعار الطاقة والمياه وستكون خاضعة للتغيرات في أسعار الصادرات العالمية.
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