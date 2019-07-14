متى تنتهي اختبارات القدرات في الجامعات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد قاسم:

قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، والمشرف العام على التنسيق، إن اختبارات القدرات للكليات الحكومية التي تشترط اختبارات قدرات، مستمرة حتى السبت المقبل 20 يوليو الجاري.

وأوضح "عطا" في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن الموقع الإلكتروني للتنسيق مستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، مشيرًا إلى أن الموقع متاح للطلاب خلال الـ24 ساعة، بالإضافة إلى فروع مكتب التنسيق بالجامعات.

وللتسجيل عبر الموقع اضغط عبر الرابط..

https://tansik.egypt.gov.eg/application/Certificates/Thanwy/defaultThanwy.aspx

وأضاف رئيس قطاع التعليم بالوزارة، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل إلى 75 ألف طالب وطالبة على موقع تنسيق الجامعات للعام الجامعى الجديد 2019– 2020، حتى ظهر السبت.

وأشار إلى أن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بدأت يوم السبت الماضى وتستمر حتى 20 يوليو الجارى؛ لكليات "الإعلام – التربية الرياضية – التربية الفنية – التربية الموسيقية – الفنون الجميلة – الفنون التطبيقية".

وفي سياق متصل، فتح موقع تنسيق الجامعات عبر بوابة الحكومة الإلكترونية، السبت، باب التسجيل لحجز اختبارات القدرات للجامعات التكنولوجية التي تدخل الخدمة لأول مرة العام الدراسي المقبل 2019- 2020، حيث تعقد اختبارات القدرات بدءًا من غد السبت حتى 20 يوليو المقبل.

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وتضم الجامعات التكنولوجية كل من "جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية: كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، جامعة الدلتا التكنولوجية: كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، جامعة بني سويف التكنولوجية: الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة".

وستبدأ الدراسة فى شهر سبتمبر المقبل فى 3 كليات تكنولوجية جديدة بالجامعات التكنولوجية هي: كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية بالتجمع الخامس، كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية بمحافظة بنى سويف.

وقال رئيس التنسيق إنه تم فتح باب التسجيل أمام طلاب الثانوية العامة فقط على أن يحدد موعد لاحق للشهادات الفنية.

وتتكون الاختبارات من ثلاثة أجزاء، جزء لقياس مهارات اللغة الإنجليزية، وجزء لقياس مهارات الحاسب الآلي، وجزء للمعلومات العامة في الرياضيات، وتبلغ مدة الاختبار ساعة ونصف، ويبلغ عدد الأسئلة 50 سؤالاً اختيارياً من بين متعدد، ويشترط للنجاح الحصول على نسبة 60% من الدرجة النهائية.

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