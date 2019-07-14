برلماني روسي: منظومة "إس-400" ستظهر في بلدان أخرى غير تركيا

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب أ):

أعلن رئيس اللجنة الحكومية للشؤون الدولية،التابعة لمجلس النواب الروسى "الدوما"، ليونيد سلوتسكي، أن منظومة "إس-400" للدفاع الجوي، ستظهر في المستقبل القريب في دول أخرى أيضا غير تركيا.

وقال سلوتسكي اليوم في مقابلة عبر "قناة روسيا اليوم": "تركيا هي أول الدول... وبالتأكيد ستظهر المنظومة في المنطقة بالإضافة إلى أسلحة حديثة روسية... سوف نتعاون عن كثب وحجم هذا التعاون كبير للغاية... وأنا متأكد من أنه ينبغي لنا زيادة هذا التعاون بكل الطرق... هناك دول مهمة وجادة جدًا، ولديهم احتياجات متشابه (لما كان لدى تركيا) وسيتم تلبية هذه الاحتياجات".

ووفقا لسلوتسكي، فإن تسليم المنظومة سيتم في أقرب وقت.

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وفي وقت سابق من اليوم ، ذكرت قناة "إن تي في" التركية، أن طائرة روسية تحمل مجموعة جديدة من عناصر "إس-400"، هبطت في قاعدة جوية تركية .

وأعلنت وزارة الدفاع التركية يوم أمس الجمعة عن وصول بدء شحنات "إس-400"، إلى البلاد. وفي وقت لاحق جرى التأكيد على ذلك من جانب الإدارة الاتحادية الروسية للتعاون العسكري التقني.

وتعد منظومة "إس-400" واحدة من أكثر منظومات الدفاع الجوي تطورا بالعالم حاليا، وهي من إنتاج شركة "ألماز-أنتي"، المملوكة للحكومة الروسية.