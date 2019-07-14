إحباط هجوم واسع للحوثيين في الحديدة

عقيل الحلالي (صنعاء)

أعلنت القوات التابعة للحكومة الشرعية اليمنية، صد هجوم لميليشيا الحوثي في محافظة الحديدة غرب اليمن. ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة التابعة للحكومة الشرعية، عن مصادر ميدانية، أن «الحوثيين شنوا هجوماً واسعاً بأسلحة ثقيلة ومتوسطة وقذائف مدفعية وصاروخية على مواقع القوات المشتركة شمال مدينة التحيتا جنوب الحديدة، انطلاقاً من المزارع الواقعة بين مديرية زبيد ومدينة التحيتا». وأكد المركز، صد هجوم الحوثيين هذا عقب اشتباكات عنيفة، وتكبيدهم خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

كما لفت المركز إلى قصف المقاتلين الحوثيين مواقع شرق مدينة حيس جنوب شرقي الحديدة، بقذائف الهاون عيار 120 والهاوزر، بالتزامن مع استهدافهم مواقع أخرى شمال مديرية حيس بالأسلحة المتوسطة.

بالمقابل ذكرت قناة «المسيرة» الناطقة باسم «أنصار الله»، أن القوات التابعة للحكومة الشرعية، قصفت بأكثر من 100 قذيفة مناطق الفازة والجبلية بمديرية التحيتا والجاح بمديرية بيت الفقيه خلال الساعات الماضية، كما استهدفت سيتي ماكس ومدينة الشباب في شارع الـ 90 بالرشاشات المتوسطة.

وأضافت أن القوات التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، استهدفت بأكثر من 58 قذيفة مدفعية مزارع وممتلكات شمال وشرق مديرية حيس جنوب شرقي الحديدة.

وقتل مالا يقل عن 20 عنصراً من ميليشيات الحوثي الانقلابية والمدعومة من إيران، أمس، في كمين لقوات الجيش اليمني في مديرية صرواح الواقعة غرب محافظة مأرب ومتاخمة لمحافظة صنعاء.

وذكرت مصادر ميدانية في صرواح لـ «الاتحاد» أن اشتباكات عنيفة اندلعت شمال مديرية صرواح إثر محاولة ميليشيات الحوثي التقدم باتجاه مواقع عسكرية تابعة للقوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي، مشيرة إلى أن قوات الجيش تمكنت من التصدي للهجوم وقتلت وجرحت العشرات من ميليشيات الحوثي بعدما نصبت للميليشيات كميناً شمال مدينة صرواح التي تشهد مواجهات متقطعة بين الطرفين منذ سبتمبر 2016.

وأعلن المركز الإعلامي التابع للجيش اليمني، مقتل ما لا يقل عن 20 عنصراً من ميليشيات الحوثي الانقلابية، وجرح آخرين، في «عملية استدراج محكمة» لقوات الجيش المرابطة في صرواح التي تبعد 55 كيلومتراً إلى الشرق عن العاصمة صنعاء. وأضاف أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت بغارات عدة مواقع وتجمعات للميليشيات الانقلابية بصرواح، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات وتدمير آليات قتالية تابعة لها.

وكان 13 مسلحاً حوثياً قتلوا، الخميس، في هجوم للقوات الحكومية على مواقع للميليشيات في صرواح، آخر معقل للحوثيين في محافظة مأرب التي حررتها قوات التحالف العربي في أكتوبر 2015.

وإلى الجنوب من مأرب، تجددت الاشتباكات بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي، أمس، في منطقة قانية التابعة لمديرية السوادية شمال محافظة البيضاء. وذكرت مصادر عسكرية أن قوات الجيش صدت محاولة تسلل لميليشيات الحوثي الانقلابية على مواقع تابعة لها في قانية، بعد اشتباكات أوقعت قتلى وجرحى من الجانبين. وشنت مقاتلات التحالف العربي غارات على مواقع وتعزيزات للميليشيات في مديرية ناطع القريبة والواقعة شمال شرق محافظة البيضاء.

وذكر موقع الجيش اليمني على شبكة الإنترنت، أن ضربات جوية للتحالف العربي استهدفت، ليل الجمعة، تعزيزات ومواقع الميليشيا الحوثية في جبل «اكبار» بجبهة ناطع، مضيفاً أن القصف الجوي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من عناصر الميليشيات وتدمير آليات عسكرية تابعة لها.

كما قتل مسلحون حوثيون، أمس، بتجدد المواجهات مع القوات الحكومية في مديرية المتون بمحافظة الجوف شمال شرق البلاد.

وقال العميد عبده المخلافي، قائد اللواء 22 مشاة التابع للجيش اليمني ومرابط في المتون، إن المواجهات اندلعت إثر محاولة الميليشيات الاستيلاء على تبة القعيطة في سلسلة حام الجبلية شمال المديرية الواقعة جنوب غرب محافظة الجوف. وأضاف المخلافي، في بيان، أن «قوات الجيش أفشلت تلك المحاولة، وكبدت الميليشيات قتلى وجرحى في صفوفها»، لافتاً إلى أن الفرق الهندسية التابعة للواء «فككت عبوتين ناسفتين» زرعهما الحوثيون بالقرب من مواقع الجيش في المنطقة الجبلية.

من جهة ثانية، واصلت ميليشيات الحوثي الانقلابية والتابعة لإيران، أمس، تصعيدها العسكري في محافظة الحديدة.

وأفاد سكان ومصادر ميدانية في الحديدة، بتصعيد ميليشيات الحوثي قصفها الصاروخي والمدفعي على مواقع عسكرية تابعة لقوات المقاومة المشتركة المدعومة من التحالف العربي في مدينة الحديدة ومديريات الدريهمي والتحيتا وحيس، مشيرين إلى أن القصف العشوائي للميليشيات طال أيضاً أحياء وتجمعات سكنية في هذه المناطق.

وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة، أبرز فصائل القوات المشتركة في الساحل الغربي، أن ميليشيات الحوثي «عاودت حشد قوات عسكرية كبيرة مدججة بالأسلحة الثقيلة والآليات العسكرية صوب منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا» الساحلية جنوب الحديدة، موضحاً أنه تم رصد تعزيزات عسكرية للحوثيين في طريقها إلى منطقة الجبلية الاستراتيجية جنوب شرق المديرية، وتتعرض منذ أسابيع لهجمات متحررة من قبل الميليشيات.

كما لقي 10 من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية إثر المواجهات العسكرية التي اندلعت بين قوات اللواء 173 مشاة والمقاومة الشعبية في جبهة ناطع بمحافظة البيضاء.

وأفاد مصدر ميداني بأن مواجهات عنيفة اندلعت بين قوات الجيش والمقاومة وميليشيات الحوثية الانقلابية في جبال صوران والرفض والبرك، موضحا أن قوات الجيش والمقاومة تمكنت من تطهير الجبل بالكامل عقب سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات الانقلابية.

وأشار إلى أن القوات تمكنت من تحرير تلك الجبال الاستراتيجية عقب فرار عناصر الحوثي باتجاهات متفرقة تاركين أسلحتهم وذخائرهم في المواقع التي كانوا يتمركزون فيها بتلك المواقع.