سجل إقليم شفشاون، أمس الجمعة، حالة انتحار جديدة بعدما قررت سيدة وضع حد لحياتها شنقا في دوار ايرسيف بجماعة فيفي.
وكشفت مصادر محلية لـ”اليوم24″ أن السيدة قيد حياتها، متزوجة وأم لـ3 أبناء، عثر عليها جثة هامدة، معلقة بواسطة حبل، ملفوف حول عنقها ومثبت في إحدى الأشجار.
ورجحت المصادر ذاتها، أن يكون سبب الانتحار راجع إلى خلافات عائلية، خصوصا وأن السيدة قيد حياتها، لم تكن تعاني من أي مرض نفسي.
وفور علمها بالحادثة باشرت عناصر الدرك الملكي تحقيقا في الموضوع لمعرفة أسباب الانتحار، فيما تم نقل جثة السيدة إلى مستودع الأموات في انتظار تقرير الطب الشرعي.
كانت هذه تفاصيل خبر انتحار جديد بنواحي شفشاون… أم لـ3 أبناء تضع حدا لحياتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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