في رسالة خاصة.. أخنوش يهنئ غريم أردوغان وعمدة إسطنبول الجديد أكرم إمام أغلو

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وجه عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار تهنئة خاصة إلى أكرم إمام أغولو، القيادي بحزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، والذي انتخب مؤخرا عمدة لمدينة إسطنبول.
وجاء ذلك خلال لقاء جمع حسن بن عمر، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار والمكلف بالشؤون الخارجية بالعمدة الجديد يوم الأربعاء الماضي، وفق ما نشر بصفحة الحزب على فيسبوك.
وكشف المصدر ذاته أن اللقاء كان فرصة لتسليم رسالة تهنئة من طرف رئيس الحزب عزيز أخنوش لإمام أوغلو الذي أصبح رمزا للمعارضة السياسية في تركيا بعد تمكنه من هزيمة مرشح الرئيس رجب طيب أردوغان في منصب عمودية إسطنبول الذي ظلت معقلا لحزب العدالة والتنمية التركي لأزيد من عقدين من الزمن.
كما سلم القيادي التجمعي لأخنوش نسخة من “مسار الثقة” الذي يقول التجمع الوطني للأحرار إنه يحمل رؤيته للمساهمة في بناء نموذج تنموي جديد.
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