قناة الجزيرة القطرية تتسول المصادر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد علي بن محمد الرميحي، وزير شؤون الإعلام البحريني، السبت، أن قناة الجزيرة القطرية تواصل طريقتها المبتذلة والفجة في استهداف الدول والشعوب العربية بـ"أسوأ السبل وأكثرها إسفافاً".

وأشار الرميحي إلى أن محاولات قناة الجزيرة القطرية الاتصال به وبمجموعة من المسؤولين عبر أرقام غير معروفة، وتسجيل محادثاتهم الصوتية دون علمهم وموافقتهم الرسمية، واستفزازهم بأساليب دنيئة اعتادها الإعلام القطري، إنما تعكس ما وصلت إليه من "قل سنع" وانسلاخ عن العادات الخليجية والعربية الأصيلة.

وشدد على أن حل الأزمة القطرية لن يكون إلا من خلال عاصمة القرار العربي الرياض، وليس عبر مرتزقة دخيلين على مهنة الإعلام، ولا يؤمنون بفكرة أو فلسفة أو مبدأ، سوى إيمانهم بأجورهم الشهرية.