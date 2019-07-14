الان تتابع “بلومبرج”: إدارة الرئيس ترامب ستعلن خطة العقوبات المفروضة على تركيا خلال أيام والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 43 دقيقة - 12:44 ص, 14 يوليو 2019 م التعليقات: 0 قالت وكالة “بلومبورغ”، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستتخذ سلسلة من العقوبات ضد تركيا الأسبوع المقبل لحصولها على أجزاء من منظومة أس 400 الروسية.

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