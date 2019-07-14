الان تتابع الخارجية الأمريكية: على الحوثيين المدعومين من إيران التراجع فورا عن إعدام 30 معتقلا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 11:59 م, 13 يوليو 2019 م التعليقات: 0 أبدت وزارة الخارجية الأميركية، قلقها إزاء قيام مليشيات الحوثي المدعومة من إيران بإصدار أحكام إعدام بحق ثلاثين ناشطا سياسيا في صنعاء في 9 يوليو الجاري. وقالت: “على الحوثيين المدعومين من إيران التراجع فورا عن إعدام 30 معتقلا”.

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