غضب في بريطانيا بسبب تحذير الشرطة للإعلام بشأن برقيات دبلوماسية مسربة

انضم سياسيون بريطانيون بارزون، من بينهم مرشحان لرئاسة الوزراء، إلى صحفيين اليوم السبت في انتقاد الشرطة لتحذيرها وسائل الإعلام من نشر وثائق حكومية مسربة قائلين "إن هذا طريق خطر لا ينبغي السير فيه".

ونشرت صحيفة في الأسبوع الماضي مراسلات مسربة من سفير بريطانيا في واشنطن أثارت أزمة دبلوماسية كبيرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودفعت السفير في النهاية إلى الاستقالة.

وقال نيل باسو أكبر ضابط مسؤول عن مكافحة الإرهاب في بريطانيا أمس الجمعة إن الشرطة فتحت تحقيقا لتحديد المسؤول عن تسريب الوثائق لكنه حذر الصحفيين والناشرين من أن نشر المزيد من الوثائق قد يعد انتهاكا للقانون.

وأثارت تصريحاته غضب وانتقاد صحفيين ورؤساء تحرير وسياسيين قالوا إنها تخاطر بالتعدي على حرية الصحافة.

ووصف جورج أوزبورن رئيس تحرير صحيفة (لندن إيفينينج ستاندرد) ووزير المالية السابق التصريحات بأنها "شديدة الغباء وغير حكيمة من ضابط صغير يبدو أنه لا يفهم كثيرا عن حرية الصحافة".

وقال وزير الصحة مات هانكوك على تويتر "تهديد الدولة لحرية الإعلام طريق خطر لا ينبغي السير فيه".

وأصدر باسو بيانا جديدا اليوم السبت قال فيه إن الشرطة تحترم حقوق وسائل الإعلام لكنه كرر رسالة مفادها أنه لا ينبغي أن يتم نشر المزيد من التفاصيل من الوثائق المسربة وأخرى قال إنها قيد التداول.

Advertisements

وقال باسو "التحقيق يركز بوضوح على تحديد هوية المسؤول عن التسريب... لكن قيل لنا إن نشر تلك الوثائق بعينها.. مع العلم الآن بأنها قد تعد مخالفة لقانون الأسرار الرسمية.. قد يشكل جريمة جنائية ولا يمكن الدفاع عنه حاليا بحجة الصالح العام".

قال وزير الخارجية جيريمي هنت وسلفه بوريس جونسون إن من سرب الوثائق يجب معرفته لكن لا يجب استهداف الصحافة.

وقال جونسون، الذي كان أيضا رئيسا لبلدية لندن، خلال مناسبة في وسط انجلترا "لا يمكن أن نتصور أن من الصواب مقاضاة صحف أو أي مؤسسة إعلامية أخرى بسبب نشر مثل تلك المواد".

وقال هنت على تويتر "أدافع لأقصى حد عن حق الصحافة في نشر تلك التسريبات إذا تلقتها ورأت أن (نشرها) في الصالح العام.. هذه وظيفتها".

واستقال السفير البريطاني لدى واشنطن كيم داروك يوم الأربعاء بعد انتقادات لاذعة على مدى أيام من جانب ترامب وصفه فيها بأنه "غبي جدا" و"سخيف" بعد نشر صحيفة (ذا ميل أون صنداي) مراسلات سرية وصف فيها السفير إدارة ترامب بأنها "تفتقر للكفاءة".

لكن لا يرى كل السياسيين أن تحذير الشرطة خاطئ. وقال وزير الأمن بن والاس إن المواطنين ملزمون بتطبيق قانون الأسرار الرسمية.

وقال وزير الدفاع السابق مايكل فالون لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "إذا تلقى (صحفيون) مادة مسروقة عليهم إعادتها لمالكها الأصلي وعليهم أيضا أن يكونوا على دراية بالضرر الكبير الذي وقع بالفعل وباحتمالات وقوع ضرر أكبر".