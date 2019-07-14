أيشلر.. رجل أردوغان لنشر الفوضي في تركيا

«آمر الله أيشلر» يلقبه البعض بالمندوب السامي التركي لقيادة الميليشيات المسلحة ودعم الجماعات الإرهابية للسيطرة على مقدرات الدولة الليبية، والابقاء على حظوظ النفوذ التركي في ظل تقدم الجيش الليبي لتحرير العاصمة الليبية طرابلس من يد ميليشيات أردوغان.

وقد اتهم رئيس البرلمان الليبی المستشار عقيلة صالح،«آمر الله أيشلر» بدعم الإرهاب والتدخل المرفوض فی الشأن الليبی الداخلى.

اسم «أيشلر» برز كأحد رجال الدائرة الصغيرة حول الرئيس التركي، رجب أردوغان، فهو واحدا من كبار مستشاري أردوغان منذ 2006، وأصبح نائب رئيس الوزراء في حكومة إردوغان العام 2013، بعدها تمكن من الوصول إلى منصب رئيس مجلس التعليم الوطني والشباب والرياضة، وكأكاديمي كان ولا يزال أحد أهم المنظرين الأساسيين لفكر العثمانية الجديدة، لذا لم يكن غريبا أن يمنحه ملف الأزمة الليبية التي تشهد تدخلا تركيا فجا منذ العام 2011، حيث عينه المبعوث الخاص بليبيا منذ العام 2014.

«أيشلر» ولد العام 1960، في أحد أحياء العاصمة أنقرة، وعمل كمدرس للتربية الدينية بالمدارس التركية ثم حصل على درجة الدكتوراه فى العلوم الشرعية، ويعتبر يوسف القرضاوى منظر الجماعة الإرهابية مثله الأعلى وقدوة له، وقام القرضاوى بتكريم أيشلر فى احتفالية ضخمة بالعاصمة القطرية الدوحة، تحت غطاء ما يسمى باتحاد علماء المسلمين ، وعن طريق انتمائه الإخوانى وإخلاصه وقربه من رجب طيب أردوغان.

«أيشلر» ولد العام 1960، في أحد أحياء العاصمة أنقرة، وعمل كمدرس للتربية الدينية بالمدارس التركية ثم حصل على درجة الدكتوراه فى العلوم الشرعية، ويعتبر يوسف القرضاوى منظر الجماعة الإرهابية مثله الأعلى وقدوة له، وقام القرضاوى بتكريم أيشلر فى احتفالية ضخمة بالعاصمة القطرية الدوحة، تحت غطاء ما يسمى باتحاد علماء المسلمين ، وعن طريق انتمائه الإخوانى وإخلاصه وقربه من رجب طيب أردوغان.

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في مؤتمر باليرمو لأصدقاء ليبيا نوفمبر الماضي، أعلن إيشلر انسحاب بلاده، بزعم أن المؤتمر جاء مخيبا للآمال، بعد أن فشلت دولته في فرض إرادة الإخوان واختطاف ليبيا وسرقة مواردها من النفط والغاز.

ولان الجيش الليبي يشكل شوكة قوية في اجهاض مخططات الحليفة العثماني بالسيطرة على ليبيا، ، قال«أيشلر» مطلع يوليو الجاري إن «قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، يسعى لإجهاض الحلول السياسية، وأن تطرفه وصل لحد الإرهاب.. فقواته عبارة عن ميليشيات»، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول التركية الرسمية.

كما يشكل «أيشلر» احد ابرز المسؤولين الاتراك الداعمين لتنظيم داعش الإرهابي وجبهة النصرة ذراع القاعدة في سوريان وليس غريبا ان يغرد رجل أردوغان دفاعا عن الجكاعات الارهابية، فقال في إحدى تغريداته على توتير، إبان حرب قوات سوريا الديمقراطية «قسد» ضد دعش في كوباني السورية، التي يأسف فيها لموت أحد عناصر داعش، قائلا :«ما ذنب هذا الشاب كي يموت بهذا الشكل؟ لماذا لم يعطوه الماء؟ إن داعش يقتل لكنه لا يعذب!».

وأثارت تغريدات أيشلر ردة فعل كبيرة خاصة أنه مسؤول رسمي في الدولة، وارتكب خطأ كبيرا بكشف طبيعة تحالف أردوغان مع داعش وجبهة النصرة لتفكيك سورية والعراق، ما أجبره على التراجع ليعود ويؤكد أن داعش منظمة إرهابية، وأنه ما غرد إلا لكونه يتمنى كل الخير والسلام لتركيا، فأي سلام يقصده إيشلر قد يأتي من خلف دعم داعش!.

كما وكانت تحقيقات الكونجرس فی حادث اغتيال السفير الأمريكی فی بنغازی عام 2012، أظهرت أن أوروبا وأردوغان عقدا اتفاقية سرية سميت «طريق الجرذان» تقوم فيها قطر بتقديم التمويل مقابل قيام تركيا والمخابرات الأمريكية والبريطانية، بإخراج الأسلحة من مخازن القذافی وشحنها إلى سوريا، مقابل توريد مقاتلين دواعش وإخوان من سوريا إلى ليبيا لدعم حكومة السراج ، ثم أصبح أيشلر مبعوث أردوغان إلى ليبيا هو مهندس جميع صفقات تهريب السلاح والأموال إلى الميليشيات الليبية بغرض عرقلة أى حل سياسى يعمل على توحيد ليبيا، أو قوة جيشها الوطنى بقيادة المشير خليفة حفتر، بل واصل أيشلر مخططه المستمر نحو تقسيم ليبيا وتغلغل النفوذ التركى القطرى فيها بشكل سرى، ولم يظهر للعلن إلا بعد أن كشفته تحركات الجيش الوطنى الليبى الأخيرة نحو تحرير طرابلس.