أكد نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان، حميدتي هناك شراكة حقيقية بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.

وأوضح حميدتي: لسنا أعداء قوى "الحرية والتغيير" بل نحن شركاء.

وأضاف، في مؤتمر صحفي: هدفنا الوحيد هو الوصول بالسودان إلى بر الأمان.

وتابع حميدتي: "التدخل السريع" ليسوا ملائكة ولكن نحن نحاكم كل مسيء.

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وأعلن اليوم السبت، تموز 13، 2019، عن تأجيل الاجتماع بين "العسكري" و "الحرية والتغيير".

ونقلت قناة "الحدث" عن مراسلها قوله إن الوسيط الأفريقي، محمد حسن لبنات، أكد إن "العسكري" و"التغيير" طلبا تأجيل الاجتماع إلى الغد.

وأعلن الوسيط الأفريقي أن هدف تأجيل الاجتماع بين العسكري والتغيير هو التشاور.