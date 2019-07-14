أكد نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان، حميدتي هناك شراكة حقيقية بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.
وأوضح حميدتي: لسنا أعداء قوى "الحرية والتغيير" بل نحن شركاء.
وأضاف، في مؤتمر صحفي: هدفنا الوحيد هو الوصول بالسودان إلى بر الأمان.
وتابع حميدتي: "التدخل السريع" ليسوا ملائكة ولكن نحن نحاكم كل مسيء.
وأعلن اليوم السبت، تموز 13، 2019، عن تأجيل الاجتماع بين "العسكري" و "الحرية والتغيير".
ونقلت قناة "الحدث" عن مراسلها قوله إن الوسيط الأفريقي، محمد حسن لبنات، أكد إن "العسكري" و"التغيير" طلبا تأجيل الاجتماع إلى الغد.
وأعلن الوسيط الأفريقي أن هدف تأجيل الاجتماع بين العسكري والتغيير هو التشاور.
كانت هذه تفاصيل خبر حميدتي: هناك شراكة حقيقية بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.