السودان.. تأجيل لقاء "العسكري" و "الحرية والتغيير" إلى الغد للتشاور

أعلن اليوم السبت، تموز 13، 2019، عن تأجيل الاجتماع بين "العسكري" و "الحرية والتغيير".
ونقلت قناة "الحدث" عن مراسلها قوله إن الوسيط الأفريقي، محمد حسن لبنات، أكد إن "العسكري" و"التغيير" طلبا تأجيل الاجتماع إلى الغد.
وأعلن الوسيط الأفريقي أن هدف تأجيل الاجتماع بين العسكري والتغيير هو التشاور.
وفي وقت سابق أكد لبنات أن الطرفين اتفاقا على الإعلان السياسي المحدد لكافة هيئات المرحلة الانتقالية في جو بناء ومسئول.
وأكد: الطرفان اتفقا على أن يجتمعا يوم السبت لمناقشة الوثيقة الثانية وهي الاعلان الدستوري.
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