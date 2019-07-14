صحيفة فرنسية: انشقاقات "العدالة والتنمية" تهز الأرض تحت أقدام أردوغان

قالت أشارت صحيفة لوموند الفرنسية إن أعضاء "العدالة والتنمية" لا سيما المخضرمين ضاقوا ذرعاً من تصرفات الرئيس، ما دفعهم إلى الانسحاب من حزب "العدالة والتنمية" مسلطة الضوء على واقعة علي باباجان.

و تحت عنوان "في تركيا.. الشعور بالضيق يخيم على حزب أردوغان" أشارت الصحيفة الفرنسية إلى إن "علي باباجان أوصد باب (العدالة والتنمية) الذي نشأ فيه ما يشير إلى أن ثمة انشقاقات جديدة داخل إلى حزب أردوغان"، لافتة إلى أن كثيرين سيحذون حذوه.

وأوضحت أن "خسارة العديد من المدن الكبرى خلال الانتخابات البلدية الأخيرة، والمؤشرات الاقتصادية السيئة، والشعور المتزايد بالضيق داخل الحزب الذي يتزعمه أردوغان؛ أدت إلى دعوات لإعادة رص الصفوف خلال اجتماع عقد الخميس الماضي لم تخرج نتائجه للعلن حتى الآن".

سخط على "الريس"

Advertisements

وطبقا لـ"اللوموند" فإن الشعور العام المنتشر وسط أعضاء حزب العدالة والتنمية وهو السخط من "الريس" (أحد ألقاب أردوغان).

وعلى الرغم من رسائل الاطمئنان التي يبعثها أردوغان لأعضاء حزبه كقوله: "لا تفكروا كثيرًا في نتائج الانتخابات البلدية لأنقرة وإسطنبول" مبرراً أن من فازوا بها من المعارضة لن يقووا على فعل شي، زادت شكوك أعضاء "العدالة والتنمية" الذي أعرب بعضهم عن مخاوفه إزاء سياسات الرئيس صراحة لأول مرة.

وأضافت الصحيفة أن "أعضاء الحزب شككوا أيضاً في فعالية النظام الرئاسي الجديد، الذي طبقه أردوغان بعد التعديلات الدستورية التي أسندت إليه صلاحيات واسعة وقطعت التواصل بين الوزراء والحكومة بعد إلغاء منصب رئيس الوزراء".

ولفتت إلى أنه "منذ عام 2018 انتقلت كل أذرع القيادة إلى أيدي أردوغان، وأصبح نظام السلطة رأسيا ممثلا في الرئيس فقط، ولم يعد الوزراء ملزمين بتقديم تقرير إلى البرلمان ما قلص دوره".

وحرصًا على الهدوء داخل أجواء الاجتماع، خاطر النائب عن حزب العدالة والتنمية يونس كيليس، المنتخب عن مدينة قارص (شمال شرقي تركيا)، بمقارنة الوضع الحالي بـ"زوجرت آغا" (1985)، وهو فيلم كوميدي تركي يصف نكسات مالك الأرض الذي أجبر على مغادرة قريته الأصلية بعد أن فقد جميع مساحاته.