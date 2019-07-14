شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف اليمنية»: استكمال الترتيبات النهائية لاستقبال 24 ألف حاج يمني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عدن) أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية استكمال الترتيبات النهائية لاستقبال حجاج اليمن البالغ عددهم 24 ألف حاج للموسم الحالي. أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية استكمال الترتيبات النهائية لاستقبال حجاج اليمن البالغ عددهم 24 ألف حاج للموسم الحالي. وقال الوزير أحمد عطية، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن الوزارة انتهت من تجهيز المساكن والتغذية والنقل وفقاً للشروط والمعايير المتبعة كل عام، وأن طاقم بعثة الحج اليمنية يعمل بشكل متواصل على متابعة كافة الإجراءات ليصل الحجاج ويؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.



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