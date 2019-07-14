شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يقتل 28 عنصراً من مليشيا الحوثي في تعز وصرواح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عدن)

لقي 8 من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مصرعهم، وجرح العشرات في مواجهات دارت مع الجيش اليمني في جبهة البرح غربي تعز.

وقال مصدر عسكري وفقاً لتصريح نشره الموقع الإلكتروني لألوية العمالقة التابعة للقوات الحكومية اليمنية «إن قوات الجيش اليمني أفشلت محاولة لمليشيا الحوثي للسيطرة على أحد المواقع الإستراتيجية المطلة على مفرق البرح في الطريق الرابط بين محافظتي تعز والحديدة، وأن وحدات الجيش تصدت لهذا الهجوم، في وقت شن الجيش هجوماً معاكساً على مواقع المليشيات وتم إثر ذلك استعادة أحد المواقع وأسلحة كانت بحوزة المسلحين الحوثيين».

وأضاف المصدر «المليشيا الحوثية كانت تُعد لهذا الهجوم على مدى أسابيع وتراهن عليه في السيطرة على سلسلة تباب في جبهة البرح لتهديد مواقع الجيش هناك».

وفي سياق متصل، لقي 20 من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مصرعهم، اليوم (السبت) بنيران قوات الجيش اليمني، في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب شرق اليمن.

وذكر مصدر عسكري يمني وفقًا لموقع «سبتمبر» التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن مواجهات عنيفة نشبت بين الجانبين عقب عملية تسلل لعناصر من المليشيا باتجاه مواقع الجيش اليمني في ميسرة جبهة صرواح.

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وقال المصدر «إن قوات الجيش اليمني أحبطت محاولة مليشيا الحوثي للتقدم وأجبرتها على الفرار، بعد مقتل 20 من عناصرها وجرح آخرين».

وبالتزامن، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، تجمعات للمليشيا في الجبهة ذاتها، أدى إلى سقوط قتلى وجرح حوثيين وتدمير عدد من الآليات التابعة لها.

كما أحبطت وحدات من الجيش اليمني اليوم، محاولات تقدم لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، شمال مديرية المتون غربي محافظة الجوف شمال شرق اليمن.

وقال قائد اللواء 22 مشاة العميد عبده عبدالله المخلافي وفقاً لموقع «سبتمبر» التابع لوزارة الدفاع اليمنية، إن مواجهات عنيفة دارت قُرب تبة «قعيطة» بسلسلة جبال حام شمال مديرية المتون، عقب محاولة للمليشيا لاستعادة الموقع، وأن قوات الجيش صدت محاولة التقدم وأجبرت المهاجمين الحوثيين على التراجع بعد مقتل عدد من عناصرها.

كما أبطل فريق هندسي مفعول عبوتين ناسفتين زرعتهما مليشيا الحوثي بالقرب من مواقع الجيش في المنطقة ذاتها.