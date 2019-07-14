أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية توجه وزير الخارجية الايراني ​محمد جواد ظريف​ إلى الولايات المتحدة، لحضور اجتماع أممي، في إطار جولة أميركية تشمل فنزويلا ونيكاراغوا وبوليفيا، مشيرةً إلى أن "ظريف توجه إلى ​نيويورك​ للمشاركة في الاجتماع السنوي للمجلس الاقتصادي الاجتماعي للمسؤولين الرفيعين في ​الأمم المتحدة​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الإيراني سيتوجه إلى نيويورك لحضور مؤتمر للأمم المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.