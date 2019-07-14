السفير الروسي فلسطين أكد موقف موسكو الثابت الداعم للقضية الفلسطينية

أكد ​السفير الروسي​ لدى ​فلسطين​ غوتشا بواتشيدزه خلال لقائه الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ "موقف ​روسيا​ الثابت الداعم للقضية الفلسطينية، وحرص ​موسكو​ على تعميق وتمتين العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين".

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