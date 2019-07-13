الموجز حذرت القوات المسلحة، الطلبة المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، من الانسياق وراء ادعاءات بعض الأشخاص المنتحلين صفة عمل بالقوات المسلحة وادعائهم بمساعدتهم في اجتياز الاختبارات المؤهلة للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية. وشددت على ضرورة عدم الانسياق وراء تلك الادعاءات لعدم الوقوع ضحية لأعمال النصب والاحتيال، مع ضرورة الإبلاغ الفوري عن تلك الوقائع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القوات المسلحة تحذر الطلاب من مدعي تسهيل دخول الكليات العسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.