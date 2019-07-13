وزير إسرائيلي يطلب من الولايات المتحدة طرد تركيا من برنامج "إف-35"

طالب وزير المالية الاسرائيلية الاسبق ومؤسس حزب "هناك مستقبل"يائير لابيد، الولايات المتحدة بتطبيق تهديدها بطرد تركيا من برنامج تصنيع مقاتلات "إف-35"، ردا على شرائها منظومات "إس-400" من روسيا"، مشيراً إلى أنه "عليها فعل ذلك وإلا فلن يقف أي عائق في سبيل تركيا وإيران حال تعلمتا كيفية تحييد أحدث سلاح أمريكي".
وأشار إلى أنه "سبق أن حذر المشرعين في الكونغرس الأميركي العام الماضي، من أن أنقرة ستتجاهل جميع تهديدات الولايات المتحدة وستمضي في اقتناء منظومات "إس-400" الروسية".
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