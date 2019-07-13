وزير إسرائيلي يطلب من الولايات المتحدة طرد تركيا من برنامج "إف-35"

طالب وزير المالية الاسرائيلية الاسبق ومؤسس حزب "هناك مستقبل"يائير لابيد، ​الولايات المتحدة​ بتطبيق تهديدها بطرد ​تركيا​ من برنامج تصنيع مقاتلات "إف-35"، ردا على شرائها منظومات "إس-400" من ​روسيا​"، مشيراً إلى أنه "عليها فعل ذلك وإلا فلن يقف أي عائق في سبيل تركيا و​إيران​ حال تعلمتا كيفية تحييد أحدث سلاح أمريكي".

وأشار إلى أنه "سبق أن حذر المشرعين في ​الكونغرس الأميركي​ العام الماضي، من أن ​أنقرة​ ستتجاهل جميع تهديدات الولايات المتحدة وستمضي في اقتناء منظومات "إس-400" الروسية".