أعربت ​وزارة الخارجية الأميركية​ عن قلقها من قرار ​الحوثيين​ إعدام 30 معتقلا سياسيا، لافتة إلى أنه "على الحوثيين المدعومين من ​إيران​ التراجع فورا عن إعدام 30 معتقلا"، مشيرة إلى أنه "على الحوثيين المدعومين من إيران وقف الاعتقلات التعسفية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خارجية أميركا: على الحوثيين المدعومين من إيران التراجع عن إعدام 30 معتقلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.