مسؤول روسي: "إس-400" ستظهر في دول أخرى بالمنطقة في أقرب وقت

أعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية في ​مجلس الدوما الروسي​، ​ليونيد سلوتسكي​، أن "منظومات ​الصواريخ​ "إس-400" التي تنتجها ​روسيا​، وبعد بدء تصديرها ل​تركيا​، ستظهر قريبا في دول أخرى بالمنطقة"، مشيراً إلى أنه "سيتحقق ذلك حتما، وتركيا ليست سوى الباكورة، ولا مفر من ظهور إس-400 وأنواع أخرى من الأسلحة الروسية المحدثة في المنطقة".

ولفت إلى "أننا سنواصل التعاون الوثيق مع دول المنطقة الذي يتميز بحجمه الكبير جدا، وأنا على يقين بأن علينا زيادته بمختلف الطرق"، مشيراً إلى أن "هناك دول مهمة وكبيرة جدا تتحدث عن وجود احتياجات مماثلة لها، وهذه الاحتياجات بالطبع ستتم تلبيتها".

وأوضح سلوتسكي "إننا من مؤيدي إقامة عقبات منيعة أمام نشوب أي مواجهة عسكرية، ورغم أن ذلك قد يكون من باب المفارقة، إلا أن مثل هذه المنظومات، التي تعتبر اليوم من أقوى أنواع الأسلحة، تمثل بالحقيقة العامل الأكثر فعالية لضمان السلام، والدول التي تمتلكها يمكن أن تكون مطمئنة، لأن أي هجوم صاروخي، حتى إن كانت المدة بين رصده ووصوله إلى الهدف لا تتجاوز دقيقة واحدة فقط، سيكون اعتراضه بشكل آمن".