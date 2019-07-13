ماكرون أعلن عن تشكيل قيادة عسكرية فضائية

أعلن الرئيس الفرنسي، ​إيمانويل ماكرون​ عن "تشكيل قوة فضائية عسكرية، ستكون في النهاية جزءا من ​القوات​ الجوية ل​فرنسا​"، مشيراً إلى أنه "لضمان تطور وتعزيز قدراتنا الفضائية، سيتم تشكيل قيادة كبرى للفضاء في أيلول المقبل ضمن سلاح الجو، الذي سيسمى على المدى الطويل "سلاح الجو و​الفضاء​".

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