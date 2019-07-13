مصادر المستقبل: لقاء الحريري وجنبلاط مهم جداً خاصة للتفاهم على المراحل المقبلة

أكدت مصادر تيار "المستقبل" لقناة "المستقبل" أن "أهمية اللقاء الذي جرى منذ قليل بين رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ ورئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​ وخاصة للتفاهم على المراحل المقبلة".

وكان جنبلاط قد زار الحريري في بيت الوسط يرافقه كل من رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط ووزري الصناعة وائل أبو فاعور ووزير التربية أكرم شهيب والوزير الساقب غازي العريضي بحضور مستشار الحريري الوزير السابق غطاس خوري.