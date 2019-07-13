أكد زوار رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ لصحيفة "الانباء" الكويتية بأن "رئيس مجلس النواب كرر القول انه لا إرجاء للجلسات النيابية المقررة لإقرار مشروع ​الموازنة​"، مشيرين إلى أن "بري استعجل تحديد موعد ​جلسات مناقشة​ الموازنة، للضغط على ​الحكومة​ وعلى الجهات المعنية بحادثة ​قبرشمون​ للتوصل الى حل، ومن ثم عودة الحكومة الى الاجتماع".

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كانت هذه تفاصيل خبر زوار بري للانباء: أكد أنه لا إرجاء للجلسات المقررة لإقرار مشروع الموازنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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