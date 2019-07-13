محمد نصرالله: بري ما كان ليتدخل لمعالجة ملف قبرشمون لولا شعوره بانحراف الأزمة نحو المجهول

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد نصرالله ان "رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ما كان ليدخل وبقوة على خط معالجة ملف ​قبرشمون​، لولا شعوره بانحراف الأزمة نحو المجهول، في وقت اكثر ما يحتاجه ​لبنان​ هو تضامن القوى السياسية في مواجهة التحديات الاقتصادية والنقدية الحادة، معتبرا بالتالي انه وان كانت بعض المواقف مصرة حتى الساعة على احالة ملف قبرشمون الى ​المجلس العدلي​، الا ان الامور تسير بالاتجاه الصحيح الذي يريده بري لمصلحة الجميع".

وفي تصريح لصحيفة "الانباء" الكويتية، لفت نصرالله إلى أن "بري يعمل على حلحلة العقدة من خلال تعاونه مع ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ انطلاقا من موقعهما الدستوري والمهم في ضبط ايقاع الازمة، وهو من جهة ثانية يمد يده لجميع القوى المتصارعة لانتزاع فتيل الأزمة من خلال السعي لعقد لقاء مصالحة ومصارحة بينها، معربا بالتالي عن تفاؤله بتصاعد الدخان الابيض خلال الايام القليلة المقبلة، سميا ان الجميع يحرص على تثبيت الاستقرارين الامني والسياسي".

وفي سياق متصل، أكد نصرالله ان "المساعي جارية باتجاه انعقاد جلسة ل​مجلس الوزراء​، أولا لكسر الجمود الحاصل بنتيجة احداث قبرشمون، خصوصا ان اللقاء الذي حصل بين الحريري ووزير الخارجية ​جبران باسيل​ ترك انطباعا ايجابيا في هذا الصدد، وثانيا لكي تقدم الحكومة قطع الحساب عن العام 2018 لمجلس النواب، معتبرا ردا على سؤال، ان المنطق السليم يستوجب فصل انعقاد مجلس الوزراء من اجل مناقشة قطع الحساب عن كل القضايا الاخرى، وذلك عملا بما تقتضيه ضروريات فذلكة ​الموازنة​ للعام 2019".