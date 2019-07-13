أفادت معلومات ​صحفية​ بأن رجلا و3 أطفال من التابعية السورية، كانوا يحاولون ​السباحة​ على شاطى منطقة ​السعديات​ الصخري، فجرفهم التيار البحري، وقد لفظ البحر طفلة مع غريق آخر، ونقل الاثنان إلى مستشفيي ​سبلين​ و​الجية​، حيث أفيد أن الطفلة وصلت متوفاة نتيجة ابتلاعها كميات كبيرة من ​المياه​، فيما وصفت حالة الآخر بحرجة جدا، فيما يعمل عناصر ​وحدة الانقاذ البحري​ في ​الدفاع المدني​، على البحث عن الاثنين الآخرين. والأربعة هم: ع. أ. ح. (29 عاما)، وابنه م. ع. ح. (7 سنوات) وابنته م. ع. ح. (11 سنة)، وم. ص. ز. (8 سنوات)

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كانت هذه تفاصيل خبر وفاة طفلة وواحد في حالة حرجة واثنان مفقودان اثرغرقهم على شاطئ السعديات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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