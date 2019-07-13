هاشم: ما أنجزته لجنة المال أفضل مما بعثت به الحكومة

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أن "ما أنجزته ​لجنة المال​ النيابية قد لا يكون مثاليا لكنه أفضل مما بعثت به ​الحكومة​، وما يجري من محاولات للعودة لمشروع الحكومة يستدعي التصدي له من ​الكتل النيابية​، للحفاظ على ما أنجز في إطار بعض من التوازن، وإن كان لا يرضي الكثير من القطاعات ولكن كانت النية التوازن بحدوده الدنيا".

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