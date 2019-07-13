مسؤول روسي أعلن عن هجوم للمسلحين استهدف الشرطة العسكرية الروسية جنوب سوريا

أعلن مدير مركز حميميم التابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء ألكسي باكين أن "دورية من الشرطة العسكرية التابعة لها تعرضت لهجوم بواسطة عبوة ناسفة في محافظة درعا جنوب سوريا دون وقوع إصابات بين العسكريين الروس"، موضحاً أنه "تم يوم 13 تموز 2019 تفجير عبوة ناسفة يدوية الصنع عن بعد، مزروعة في جزء من طريق أمام مسار دورية للشرطة العسكرية التابعة للقوات المسلحة الروسية في محافظة درعا، دون أي خسائر بين العسكريين الروس أو أضرار للمعدات العسكرية".
ولفت إلى أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن العملية الإرهابية التخريبية نفذت على يد مسلحين من التنظيمات الإرهابية وغير الشرعية، التي تعمل بشكل مفرق في جنوب سوريا، بهدف تصعيد الوضع في هذه المنطقة"، مشيراً إلى أن "قيادة مجموعة القوات المسلحة الروسية في الجمهورية العربية السورية اتخذت إجراءات إضافية خاصة بضمان أمن العسكريين الروس".
ودعا قادة التشكيلات المسلحة غير الشرعية إلى "التخلي عن الاستفزازات المنفذة باستخدام السلاح، وسلك سبيل التسوية السلمية للأوضاع في مناطق سيطرتهم".
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