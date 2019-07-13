بلومبورغ:ترامب ستتخذ سلسلة من العقوبات ضد تركيا الأسبوع المقبل

أفاد موقع "بلومبورغ" بأن إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ستتخذ سلسلة من العقوبات ضد ​تركيا​ الأسبوع المقبل لحصولها على أجزاء من ​منظومة أس​ 400 الروسية.

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