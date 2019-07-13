شكرا لقرائتكم خبر عن 38 تقريرا باقتراح برغبة أمام الجلسة العامة للبرلمان الإثنين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال 38 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى، بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب ومن المنتظر أن يقوم المجلس بإحالة تلك التقارير إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد فيها فى ضوء موافقة لجنة الاقتراحات عليها، وتشمل تلك الاقتراحات ما يلى:

1. اقتراح برغبة من النائب بسام فليفل، بشأن إحلال وتجديد ملحق مدرسة كتامة الابتدائية – مركز طلخا – محافظة الدقهلية.

2: اقتراح برغبة من النائب بسام فليفل، بشأن إنشاء مدرسة ثانوية تجارية، ومدرستين للتعليم الأساسي بمدينة نبروه – محافظة الدقهلية.

3: اقتراح برغبة من النائب عبد الباقي تركيا، بشأن تثبيت العاملين بوزارة التربية والتعليم بالشرقية أسوة بزملائهم.

4: اقتراح برغبة من النائبين أحمد الشريف، وأحمد خليل خير اللهبشأن إنشاء مدرسة ثانوي عام بقرية الجلاء إدارة برج العرب التعليمية – محافظة الإسكندرية.

5: اقتراح برغبة من النائب عبد العزيز حمودة، بشأن إنشاء مدرسة فندقية بالحامول بجوار مدرسة الحامول الثانوية التجارية بنات بمحافظة كفر الشيخ.

6: اقتراح برغبة من النائب حسن سيد خليل، بشأن إنشاء طابق علوي للحجرات المدرسية بمدرسة الشرواته قبلى الإعدادية بمحافظة أسوان.

7. اقتراح برغبة من النائب سمير رشاد أبوطالب، بشأن توفير سيارة متنقلة بها عيادتا أسنان كلية طب الأسنان بجامعة المنيا.

8. اقتراح برغبة من النائب سمير رشاد أبوطالب، بشأن توفير جهاز لتفتيت حصوات المسالك البولية وجهاز لعلاج أورام المسالك البولية بمستشفى جامعة المنيا.

9. اقتراح برغبة من النائب حلمي أبوركبة، بشأن تغطية نهاية ترعة نجع حمادي المارة بالكتلة السكنية بقرية رافع مركز منفلوط – محافظة أسيوط.

10. اقتراح برغبة من النائب همام العادلي، بشأن تسيير خط جوي بين مطار سوهاج ومطار برج العرب محافظة الإسكندرية.

11.اقتراح برغبة من النائب حسام العمدة، بشأن سرعة تنفيذ مشروع الصرف الصحيبعزبتي محمد بيه، وأبو حسانين التابعتين لقرية المحمودية مركز سمسطا – محافظة بنى سويف.

12. اقتراح برغبة من النائب إبراهيم نظير، بشأن إقامة محطات رفع صرف صحي لبعض القرى بمدينة القوصية – محافظة أسيوط.

13. اقتراح برغبة من النائبين أحمد الشريف، وأحمد خليل خير الله، بشأن إنشاء مدينة العدالة ببرج العرب الجديدة – محافظة الإسكندرية.

14.اقتراح برغبة من النائب هانم حسن أبو الوفا، بشأن تزويد المخصصات المالية للمرحلة الاستكمالية لمحطة مياه على باشا – مركز مطاى – محافظة المنيا.

15. اقتراح برغبة من النائب محمد أحمد زايد، بشأن ربط عزبة الحرايري بمدينة سمنود، منطقة مدرسة (فاكو) على محطة الصرف الصحي بمدينة سمنود – محافظة الغربية.

16 .اقتراح برغبة من النائبة شيرين فراج، بشأن إضافة قسم بحثي للهندسة الطبية إلى المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

17. اقتراح برغبة من النائبة شيرين فراج، بشأن تعديل المادة (165) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم (119) لسنة 2008.

18.اقتراح برغبة من النائب أحمد علي إبراهيم، بشأن إنشاء مبنى إضافي بمدرسة أنور السادات الإعدادية – الثانوية بنات بحي المرج – محافظة القاهرة.

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19. اقتراح برغبة من النائب بسام فليفل، بشأن إحلال وتجديد رصف طريق نبروه حتى الخضاروة مرورًا بقرية درين تيره بطول (7كم) – محافظة الدقهلية.

20. اقتراح برغبة من، بشأن عمل رسم كروركى لإنشاء محلات بشارعي الميناء القبلي والميناء البحري بمدينة المطرية – محافظة الدقهلية.

21. اقتراح برغبة، بشأن اعتماد مبلغ مالي لإعادة رصف الطريق الشرقى بهجورة بداية من الخط الزراعى مصر أسوان مرورًا بالقاعدة الحربية إلى بداية قرية البقيلى من الناحية البحرية بطول (1كم) – محافظة قنا.

22. اقتراح برغبة من النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن تغيير مسمى نزلة البستان إلى مسمى (قرية السرارية) المتفرعة من الطريق الصحراوي الشرقي (القاهرة – أسيوط) طريق الجيش بمركز سمالوط – محافظة المنيا.

23. اقتراح برغبة، بشأن رصف عزبة الصبحية التابعة لدائرة محرم بك – محافظة الإسكندرية.

24. اقتراح برغبة من النائب يس عبدالصبور، بشأن رصف الطرق الداخلية في قرية الهيسا – محافظة أسوان.

25. اقتراح برغبة من النائب حسن سيد خليل، بشأن رصف مداخل بعض القرى بمركز إدفو – محافظة أسوان.

26.اقتراح برغبة من النائب محمد عبدالله زين الدين، بشأن استكمال السوق التجاري العمومي والمسمى بسوق الجملة – مدينة إدكو – محافظة البحيرة.

27.اقتراح برغبة من النائب بسام فليفل، بشأن إحلال وتجديد الكوبري الصغير بمدينة نبروة – محافظة الدقهلية من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي.

28.اقتراح برغبة بشأن إنهاء مشكلة الصرف الصحي بتقسيم (15) مايو بمدينة جمصة السياحية – محافظة الدقهلية.

29.اقتراح برغبة ، بشأن إيجاد حل لمشكلة نقص مياه الشرب بقرى مركز تمى الأمديد – محافظة الدقهلية.

30. اقتراح برغبة بشأن الاعفاء من غرامات التأخير على الأراض الخدمية (المولات) وغيرها.

31.اقتراح برغبة ، بشأن تعميم وتكرار الأماكن المخصصة لصناديق القمامة بكل المجاورات بمدينة العاشر من رمضان – محافظة الشرقية.

32.اقتراح برغبة ، بشأن تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرى سندنهور، كفر الحصة، فرسيس، كفر فرسيس – مركز بنها – محافظة القليوبية.

33.اقتراح برغبة ، بشأن توصيل خدمة الصرف الصحي بعزبة الفيشاوي – مركز قليوب – محافظة القليوبية.

34.اقتراح برغبة ، بشأن تخصيص قطعة أرض لمستحقي المرحلة الثالثة للإسكان التعاوني داخل الحيز العمراني –محافظة بورسعيد.

35. اقتراح برغبة من النائب يس عبد الصبور، بشأن رغبة أهالي قرية وادي العرب نصر النوبة – محافظة أسوان في استلام منازل الظهير الصحراوي التي بنتها الدولة.

36 اقتراح برغبة من النائب أبوالمعاطي مصطفى، بشأن تحديد نسبة مئوية تقدر بـ 150% من مقايسات توصيل مياه الشرب للمناطق العشوائية في الحالات القانونية.

37.اقتراح برغبة بشأن توفير خدمات الإنترنت لكل المشروعات السكنية الجديدة.

38.اقتراح برغبة بشأن تقنين أوضاع مساحة (3500) فدان أراض صحراوية مستصلحة تابعة لجهاز مدينة أسيوط الجديدة.