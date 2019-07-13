شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علم نفس: الطلاب مقسمون لـ5 شرائح خلال اختيارتهم للكليات التى يفضلونها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور فتحى الشرقاوى، أستاذ علم النفس بجامعة عين شمس، ونائب رئيس جامعة عين شمس سابقا، أن طلاب الثانوية العامة مقسمين إلى 5 شرائح عند اختيارهم للكليات التى سيلتحقون بها، مشيرا إلى أن الشريحة الأولى هى التى تختار الكلية وفقا لخصائصها وقدراتها وميولها وهذه هى أنضج فئة من الطلاب.

وأضاف أستاذ علم النفس بجامعة عين شمس، لـ"الخليج 365"، أن الفئة الثانية هى التى تختار الكلية التى تريد الالتحاق بها حسب رغبة الوالدين، وهؤلاء فى الغالب يلتحقون بالكلية ثم يفشلون فيها، مشيرا إلى أن الشريحة الثالثة هى التى تختار الكلية حسب قربها أو بعدها عن الحى السكنى الذى يسكنون فيه.

ولفت الدكتور فتحى الشرقاوى، إلى أن الشريحة الرابعة هى التى تختار الكلية حسب رغبة الأصدقاء بحيث يمكثون مع أصدقائهم فى ذات الكلية، فإذا كان أصدقائهم سيلتحقون بكلية التجارة أو الأداب فهم يلتحقون بها أيضا، لافتا إلى أن الشريحة الخامسة هى التى تختار الكلية حسب ما هو شائع فى المجتمع.

وأشار أستاذ علوم النفس بجامعة عين شمس، إلى ضرورة أن يختار الطلاب كلياتهم حسب ميولهم وقدراتهم الذهنية وحسب ما يحتاجه السوق بحيث يضمنون التفوق فيها.

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