شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بتشديد الرقابة على المواقف والأسواق لمنع التلاعب فى الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب ممدوح الحسينى عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الجهات المعنية التنفيذية والرقابية بتشديد الرقابة على المواقف الخاصة بسيارات الأجرة للتصدى للسائقين المخالفين للتعريفة المحددة من قبل المحافظات، ومنع زيادة الأجرة عن التعريفة المقررة، لحماية المواطن من الطمع والجشع.

كما طالب عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بتشديد الرقابة أيضاً على الأسواق للسيطرة على الأسعار ومنع التلاعب فى أسعار السلع والخدمات، مطالبا بتفعيل أحكام قانون حماية المستهلك وردع المخالفين والمتلاعبين فى الأسعار ومواجهة جشع التجار.

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وقال "الحسيني"، لـ"الخليج 365"، إن بعض التجار يقومون بزيادة أسعار السلع والخدمات دون أن تكون متأثرة بأسعار الوقود الجديدة، والبعض يفرض أسعار أكثر من المطلوب، لذلك تشديد الرقابة أمر ضرورى.