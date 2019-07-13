اخبار العالم

مطالب برلمانية بتشديد الرقابة على المواقف والأسواق لمنع التلاعب فى الأسعار

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بتشديد الرقابة على المواقف والأسواق لمنع التلاعب فى الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب ممدوح الحسينى عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الجهات المعنية التنفيذية والرقابية بتشديد الرقابة على المواقف الخاصة بسيارات الأجرة للتصدى للسائقين المخالفين للتعريفة المحددة من قبل المحافظات، ومنع زيادة الأجرة عن التعريفة المقررة، لحماية المواطن من الطمع والجشع.

 

 

كما طالب عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بتشديد الرقابة أيضاً على الأسواق للسيطرة على الأسعار ومنع التلاعب فى أسعار السلع والخدمات، مطالبا بتفعيل أحكام قانون حماية المستهلك وردع المخالفين والمتلاعبين فى الأسعار ومواجهة جشع التجار.

Advertisements

 

 

وقال "الحسيني"، لـ"الخليج 365"، إن بعض التجار يقومون بزيادة أسعار السلع والخدمات دون أن تكون متأثرة بأسعار الوقود الجديدة، والبعض يفرض أسعار أكثر من المطلوب، لذلك تشديد الرقابة أمر ضرورى.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مطالب برلمانية بتشديد الرقابة على المواقف والأسواق لمنع التلاعب فى الأسعار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا