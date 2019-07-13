شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح أستاذ علم نفس لـ"طلاب الثانوية العامة" قبل اختيارهم للكلية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور جمال فرويز، أستاذ علم النفس، أن هناك عدة أولويات لابد على طالب الثانوية العامة أن يضعها فى الاعتبار خلال اختياره للكلية التى سيقبل عليها، مشيرا إلى ضرورة أن يختار الطالب أو الطالبة الكلية التى تتناسب مع قدراته وطموحاته وليس التى تتوافق مع مجموعه.

وأضاف أستاذ علم النفس، أن الغالبية العظمى من الطلاب يعتقدون أن الثانوية العامة هى نهاية المطاف وهذا ليس صحيحا، فعلى الطالب أو الطالبة أن يختار الكلية التى تتناسب مع إمكانياته ولا يستجيب لضغوط الأسرة الذين يريدون لأبنائهم أن يلتحقون بكلية بعينها رغم أنها لا تتناسب مع قدرات أبنائهم.

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