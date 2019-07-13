شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى المدة القانونية لتقديم طلب تصالح بالمخالفات؟..اللائحة التنفيذية تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى المخالفات، إجراءات تقديم طلبات التصالح، حيث يقدم ذوو الشأن إلى الجهة الإدارية المختصة طلب التصالح وتقنين الأوضاع على النموذج رقم 1 المرفق بهذه اللائحة خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل بها، وذلك بعد سداد رسم الفحص المنصوص عليه بالمادة 4 من هذه اللائحة.

وتضمنت المادة 4 من اللائحة التنفيذية، أن يتم سداد رسم فحص الطلب المقدم للتصالح وتقنين الأوضاع نقدا أو وفقا لطرق السداد الوارد بقانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه، وذلك طبقا للفئات الآتية:

حتى 250 مترا يتم سداد رسم فحص بقيمة 500 جنيه فى المدينة، و125 جنيها فى القرى وتوابعها.

أكثر من 250 مترا حتى 500 متر يتم سداد 1000 جنيه فى المدينة و250 جنيها فى القرى.

Advertisements

أكثر من 500 متر حتى 1000 متر مربع يتم سداد 2000 جنيه فى المدينة و1000 جنيه فى القرى.

أكثر من 1000 متر حتى 2000 متر يتم سداد 3000 جنيه فى المدينة و2000 جنيه فى القرى.

أكثر من 2000 متر حتى 4000 متر يتم سداد 4000 جنيه فى المدينة و3500 فى القرى.

أكثر من 4000 متر مربع يتم سداد 5000 جنيه فى المدينة والقرى وتوابعها.