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شكرا لقرائتكم خبر عن ناشط حقوقى قطرى مهاجما "تميم": لا يملك ذرة من شرف ومروءة العربي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف الناشط الحقوقى القطرى، جابر الكحلة المرى، أمير قطر تميم بن حمد بأنه شخص لا يملك ذرة من شرف و مروءة العربي، واستلذ بالعبودية و الإذلال.
وقال الناشط الحقوقى القطرى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إنه خلال زيارة تميم لأمريكا ، تنازل عن كرامة وأموال قطر و شعبها ، وختمها بضحكه من لا يملك ذره من شرف و مروءة العربي، ووهذا حال من استلذ بالعبودية و الإذلال.
كما شن جابر المرى، هجوما عنيفا على حمد بن جاسم وزير الخارجية القطرى السابق قائلا: حرامي الدوحة اختلس 322 مليون من المال العام قطر و يأتينا ليعطي دروس اخلاقية.
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