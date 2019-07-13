شكرا لقرائتكم خبر عن ناشط حقوقى قطرى مهاجما "تميم": لا يملك ذرة من شرف ومروءة العربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف الناشط الحقوقى القطرى، جابر الكحلة المرى، أمير قطر تميم بن حمد بأنه شخص لا يملك ذرة من شرف و مروءة العربي، واستلذ بالعبودية و الإذلال.

وقال الناشط الحقوقى القطرى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إنه خلال زيارة تميم لأمريكا ، تنازل عن كرامة وأموال قطر و شعبها ، وختمها بضحكه من لا يملك ذره من شرف و مروءة العربي، ووهذا حال من استلذ بالعبودية و الإذلال.

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كما شن جابر المرى، هجوما عنيفا على حمد بن جاسم وزير الخارجية القطرى السابق قائلا: حرامي الدوحة اختلس 322 مليون من المال العام قطر و يأتينا ليعطي دروس اخلاقية.