شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عبد الرازق الزنط: تعديلات قانون المنظمات النقابية تنصف العمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب عبد الرازق الزنط، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن تعديلات قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى التى وافق مجلس النواب نهائيا عليها الخميس الماضى، تنصف العمال وحقهم فى المشاركة فى العمل النقابى.

Advertisements

وأضاف "الزنط"، لـ"الخليج 365"، أن التعديلات الجديدة خفضت الأعداد المطلوبة لتشكيل اللجان النقابية والمنظمات العمالية المختلفة مثل النقابات والاتحادات، مما يمنح الفرصة للعمال لممارسة العمل النقابى، وذلك يتوافق مع ملاحظات منظمة العمل الدولية ويتفق مع معايير العمل الدولية.

وأشار عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلى أن تعديلات قانون المنظمات النقابية العمالية الجديدة ألغت العقوبات السالبة للحرية، وبالتالى التعديلات تعد مكسب للعمال والحركة النقابية.