شكرا لقرائتكم خبر عن تميم يواصل الانبطاح لـ"أردوغان" ويهديه مصنع سيارات قربانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد موقع "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية، أن أمير قطر تميم بن حمد حرص فى كل مرة تتاح له الفرصة على تقديم البراهين والإثباتات التى تؤكد على انبطاحه المذل لدولة الأتراك، وذلك للحفاظ على دعمهم المستمر لعرشه.

وأكد الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن هناك قربانا جديدا يجهزه تنظيم الحمدين فى قطر لتقديمه إلى الرئيس التركى فى أنقرة، وهو عبارة عن مصنع جديد تنشأه أكبر شركة للسيارات فى ألمانيا، فولكسفاجن، التى خضع مجلسها الإشرافى للتأثير من قبل أذناب تميم لتوجيه قرارهم بإنشاء المصنع قرب مدينة إزمير الواقعة على الساحل الغربى لتركيا، وذلك بسبب امتلاك عصابة الدوحة لنسبة 17 % من أسهم شركة فولكسفاجن.

ولفت موقع "قطريليكس"، إلى أن قرار الشركة الألمانية دفع أسهم دوغوش أوتوموتيف الموزع التركى لسيارات فولكسفاغن للارتفاع وخاصة أن سكودا التابعة لفولكسفاغن ستكون إحدى العلامات التجارية التى سيتم إنتاجها هناك.