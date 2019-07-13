شكرا لقرائتكم خبر عن "سياحة النواب": قرار إسبانيا برفع حظر السفر لشرم الشيخ تكليل لجهود الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب النائب عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب ـ بقرار إسبانيا رفع حظر السفر إلى شرم الشيخ، ومساواتها سياحيا بالأقصر والإسكندرية وأسوان، بعد 3 سنوات من الحظر، مؤكدا أن هذا الاتجاه جاء بعد الجهود الكبيرة التى بذلتها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تحقيق الأمن والاستقرار داخل مصر واقتناع العالم كله بأن مصر اصبحت بحق بلد الأمن والأمان والاستقرار وترحب بجميع السياح من مختلف دول العالم ولديها القدرة على حمايتهم وحسن استقبالهم وتوفير جميع وسائل الراحة لهم.

ووجه " صدقى"، فى بيان له، التحية لجميع المسئولين والمحافظين بمختلف المحافظات والمدن والمناطق السياحية والأثرية على مستوى الجمهورية وفى مقدمتهم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الذى نجح بكل كفاءة واقتدار فى الترويج بمجهودات شخصية ناجحة للسياحة داخل شرم الشيخ لاستعادة السياحة العالمية لمدينة السلام التى أصبحت حديث العالم وأصبحت قبلة للسياحة العربية والأفريقية والأوروبية والروسية خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أن زيارة المسئولين والشخصيات العالمية الكبيرة ونجوم الفن والرياضة العالميين كان لهم تأثيرهم الكبير فى الاهتمام العالمى بمدينة السلام شرم الشيخ المصرية.

وأعرب النائب عمرو صدقى عن تقديره لجهود حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، التى تبذلها على جميع المستويات حتى تستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية، متوقعا أن تشهد الفترة القادمة تدفقا كبيرا للسياح من مختلف دول العالم إلى مصر.

وكانت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية قد أبرزت قرار وزارة الخارجية الإسبانية برفع الحظر عن السفر لشرم الشيخ، وقالت أن إسبانيا قامت بتحديث توصيات السفر إلى مصر، وقامت بمساواة وضع شرم الشيخ فى جنوب شبه حزيرة سيناء، بمواقع أخرى مثل الأقصر والإسكندرية والقاهرة.