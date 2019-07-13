شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تعليم النواب: الثانوية العامة هذا العام لم تشهد أى أزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن هذا العام من الثانوية العامة لم يشهد أزمات سواء خلال الدراسة فى العام الدراسى أو فى امتحانات الثانوية ، بل مر العام بسلام على الطلاب.

وأضافت النائبة ماجدة نصر، أن الوزارة تمكنت من إفساد أى محاولات لتسريب امتحانات الثانوية العامة، لافتة إلى أن الشكاوى التى كانت تصل للمجلس بخصوص الثانوية العامة كانت شكاوى طبيعية وليست أزمات بالمعنى الحقيقى.

وتمنت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، لطلاب الثانوية العامة النجاح والتفوق وذلك خلال ظهور نتيجة الثانوية العامة.