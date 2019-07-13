شكرا لقرائتكم خبر عن قطريليكس: "تميم" أبرم صفقات طيران جديدة مع أمريكا كرشوة للتغطية على فساده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع قطريلكيس تقرير بالفيديو كشف فيه الصفقات المشبوهة التى أبرمها نظام تميم بن حمد للتغطية على جرائمه، وفساده الذى يثير استياءً واسعًا فى المجتمع الأمريكى، مؤكدا أنه يسعى تنظيم الحمدين لتكرار نفس التجربة؛ لكن هذه المرة فى قطاع الطيران عبر صفقات ضخمة، بعضها استهداف قطاعات تعانى من ركود اقتصادى، وأخرى تهدف لتعزيز نفوذه وتوغله بالاقتصاد الأمريكي.

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وقال التقرير تحركات الأمير الصغير المشبوهة لم تتوفق عند التدخل وضخ أموال القطريين لأنقاذ الشركة الأمريكية المهددة بالانهيار، لكنها تمتد للتغطية على جرائم الخطوط الجوية القطرية المتعلقة بانتهاك اتفاقية السماوات المفتوحة التى تحمى حقوق الطياريين الأمريكيين، حيث أعلنت الشهر الماضى أكبر 3 خطوط جوية أمريكية –دلتا والمتحدة والأمريكية– رفضها للممارسات القطرية المخالفة للقوانين الدولية.