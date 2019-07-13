اخبار العالم

مطالب برلمانية بخطة لتطوير الطرق الداخلية وفقا للاعتمادات المالية المتاحة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بخطة لتطوير الطرق الداخلية وفقا للاعتمادات المالية المتاحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن الاهتمام بالطرق الداخلية وعمل خطة لترميمها بشكل مستمر بما يضمن الحفاظ على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن شبكة الطرق ومنظومة النقل بشكل عام تشهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات القليلة الماضية مما ساهم فى جلب مزيد من الاستثمارات على مستوى الجمهورية خاصة وأن شبكة الطرق تعد من أهم الشروط التى يبحث عنها المستثمر فى الموقع المراد الاستثمار فيه، ولابد من مراعاة ملف الطرق الداخلية.

وأشار وكيل اللجنة، أن الحفاظ على جودة الخدمة المقدمة للمواطن فى مجال الطرق يتطلب خطة لعمليات الترميم والصيانة، بالإضافة لضرورة وضع رؤية للاهتمام بملف الطرق الداخلية وتحسينها وتطويرها وفقا للاعتمادات المالية المتاحة، على أن يكون هناك جدول زمنى فى التنفيذ.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مطالب برلمانية بخطة لتطوير الطرق الداخلية وفقا للاعتمادات المالية المتاحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا