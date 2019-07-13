شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بخطة لتطوير الطرق الداخلية وفقا للاعتمادات المالية المتاحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن الاهتمام بالطرق الداخلية وعمل خطة لترميمها بشكل مستمر بما يضمن الحفاظ على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن شبكة الطرق ومنظومة النقل بشكل عام تشهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات القليلة الماضية مما ساهم فى جلب مزيد من الاستثمارات على مستوى الجمهورية خاصة وأن شبكة الطرق تعد من أهم الشروط التى يبحث عنها المستثمر فى الموقع المراد الاستثمار فيه، ولابد من مراعاة ملف الطرق الداخلية.

وأشار وكيل اللجنة، أن الحفاظ على جودة الخدمة المقدمة للمواطن فى مجال الطرق يتطلب خطة لعمليات الترميم والصيانة، بالإضافة لضرورة وضع رؤية للاهتمام بملف الطرق الداخلية وتحسينها وتطويرها وفقا للاعتمادات المالية المتاحة، على أن يكون هناك جدول زمنى فى التنفيذ.