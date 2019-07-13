شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الجار الله فاضحا التنظيم: الإخوان تجمع إرهابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

فضح الكاتب الكويتى، أحمد الجار الله، جماعة الإخوان، مؤكدا أن هذا التنظيم هو أكبر تجمع إرهابى.

وقال الكاتب الكويتى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": قلنا لكم الاخوان تجمع إرهابي وكانوا يردون علينا أنهم جماعه خير وصلوات، نشاهده بماذا فعلوا في مصر والسعودية والكويت عندما كان الحراك".

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وتابع أحمد الجار الله:الهاربين منهم في تركيا ماذا كانوا سيفعلون بنا لو تهيأت لهم، فالظروف الشعب الكويتي يقول توقفوا عن المجامله في قضايا الامن الوطني.